Phát hiện nhóm đối tượng cất giấu 2 xe máy trộm cắp

(QNO) - Qua tuần tra kiểm soát ban đêm, công an phát hiện nhóm đối tượng đang cất giấu 2 xe máy do đối tượng khác trộm cắp.

Công an tạm giữ 7 đối tượng liên quan. Ảnh: X.M

Lúc 3 giờ 40 phút ngày 23/1, tổ công tác Đội Cảnh sát trật tự 113 (Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh) tuần tra trên đường Trần Cao Vân (TP.Tam Kỳ) thì phát hiện 2 đối tượng Nguyễn Huỳnh Phương (SN 2009, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) và Lê Thị Mỹ Duyên (SN 2009, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành) đang dắt 1 xe máy hiệu Sirius.

Qua làm việc, 2 đối tượng khai nhận đây là xe máy do đối tượng Võ Hiếu Minh (trú huyện Tiên Phước) trộm trong đêm và nhờ dắt về nhà trọ của Minh.

Kiểm tra nhà trọ của đối tượng Minh tại phường An Sơn (TP.Tam Kỳ), tổ công tác phát hiện tại đây có 5 người (4 nam, 1 nữ). Khai thác nhanh, nhóm đối tượng này khai nhận đang cất giấu 1 xe máy khác tại bờ hồ thuộc phường An Sơn do Võ Hiếu Minh trộm cắp. Kiểm tra khu vực bờ hồ, tổ công tác phát hiện 1 xe máy hiệu Sirius đang được cất giấu.

Hai xe máy Sirius và 7 đối tượng đã được bàn giao Công an phường An Sơn tiếp tục điều tra mở rộng, truy tìm đối tượng Võ Hiếu Minh.