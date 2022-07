Phát hiện thi thể bị cháy ở chân cầu Tây Yên

(QNO) - Chiều 20.7, lực lượng công an cùng cơ quan chức năng có mặt tại chân cầu Tây Yên (xã Tam Đàn, Phú Ninh) để điều tra vụ một thi thể được phát hiện trong tình trạng bị thiêu cháy.

Nhiều người dân đến theo dõi vụ việc ở khu vực cầu Tây Yên, nơi thi thể được phát hiện. Ảnh: C.Đ

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, một người dân địa phương đi cắt cỏ thì phát hiện thi thể bị đốt cháy, đang trong tình trạng bắt đầu phân hủy nên báo cáo cơ quan chức năng.

Công an huyện Phú Ninh nhanh chóng có mặt hiện trường để khám nghiệm. Gần nơi phát hiện vụ việc, rất nhiều người hiếu kỳ tụ tập theo dõi, công an phải tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an ninh.

Hiện, vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.