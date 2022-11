Phát huy sức mạnh tổng hợp thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm

Hôm qua 17/11, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh ký ban hành Công văn số 7593 của UBND tỉnh yêu cầu người đứng đầu các sở, ban ngành, hội - đoàn thể, địa phương đơn vị tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh, trật tự Tết Quý Mão 2023.

UBND tỉnh nhận định, vào dịp cuối năm và Tết Nguyên đán, các đối tượng chính trị tăng cường hoạt động chống phá; các loại tội phạm và vi phạm pháp luật gia tăng hoạt động; trật tự công cộng, an toàn cháy, nổ, trật tự an toàn giao thông tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp; nhất là tình trạng buôn bán hàng giả, gian lận thương mại, mua bán, sử dụng pháo nổ, vi phạm các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm...

Do đó, UBND tỉnh kêu gọi phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, hỗ trợ lực lượng công an toàn tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh đề nghị các sở, ban ngành chỉ đạo các cơ quan, đơn vị theo ngành dọc triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật thuộc lĩnh vực, ngành, đơn vị quản lý. Các đơn vị tích cực phối hợp, tham gia cùng lực lượng Công an thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự.

Công an tỉnh chủ động nắm, đánh giá, phân tích và dự báo tình hình, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp nổi lên về an ninh trật tự từ cơ sở, không để tội phạm hoạt động làm mất an ninh trật tự, an toàn xã hội, gây dư luận không tốt và bức xúc trong nhân dân.

Toàn lực lượng tập trung đấu tranh với tội phạm xâm phạm trật tự xã hội; các băng nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ để gây án; sử dụng, mua bán và tàng trữ pháo nổ trái phép; tệ nạn cờ bạc, mại dâm… đấu tranh với tội phạm ma túy, buôn lậu, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường…

Đồng thời triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả các hành vi vi phạm về pháo. Các đơn vị đẩy mạnh công tác tuyên truyền quy định của pháp luật về pháo, nhất là tuyên truyền về cách phân biệt các loại pháo nổ, pháo hoa nổ, pháo hoa, để người dân hiểu đúng, không vi phạm trong sử dụng; vận động nhân dân tự giao nộp, không sản xuất, tàng trữ, sử dụng, mua bán các loại pháo trái phép, tích cực tố giác các hành vi vi phạm về pháo.

UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương tích cực phối hợp, hỗ trợ lực lượng công an trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là trên các lĩnh vực dễ xảy ra tội phạm và vi phạm pháp luật như: khai thác tài nguyên lâm, khoáng sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận thương mại, pháo...

Chính quyền các cấp quan tâm hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách địa phương cho lực lượng công an và các lực lượng phối hợp để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm...