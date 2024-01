Phạt một cá nhân đăng tải thông tin chưa kiểm chứng, sai sự thật 5,5 triệu đồng

(QNO) - Ngày 9/1, đại diện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam cho hay vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính một cá nhân ở tỉnh Đồng Nai vì đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng, sai sự thật, gây dư luận xấu trên mạng xã hội.

Công an làm việc với ông C. về các nội dung đăng tải sai sự thật mà ông C. đăng trên mạng xã hội.

Trước đó, vào ngày 8/1, cán bộ Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp với lực lượng của Công an tỉnh Đồng Nai đã làm việc với ông L.N.C. (trú tỉnh Đồng Nai) về việc ông C. sử dụng tài khoản facebook cá nhân đăng tải bài viết có nội dung sai sự thật về lực lượng Công an tỉnh Quảng Nam.

Bài viết của ông C. đăng tải có tiêu đề: “Lại thêm một vụ đánh chết người tại đồn Công an…”. Quá trình làm việc, sau khi phân tích nội dung sai sự thật của bài viết, ông L.N.C. thừa nhận và nhận thức được toàn bộ hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên chủ động gỡ bỏ bài viết và cam kết không tái phạm.

Với hành vi trên, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5,5 triệu đồng đối với ông L.N.C. về hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.