Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh

(QNO) - UBND quận Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng) vừa phối hợp UBND thị xã Điện Bàn tổ chức hội nghị sơ kết tình hình an ninh trật tự tại địa bàn giáp ranh năm 2021 và ký kết quy chế phối hợp năm 2022.

Năm 2021, Công an quận Ngũ Hành Sơn và Công an thị xã Điện Bàn triển khai tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự vùng giáp ranh. Chủ động nắm và trao đổi thông tin về âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm và kịp thời phối hợp đấu tranh xử lý.

Công tác phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại vùng giáp ranh có sự chuyển biến mạnh mẽ và đổi mới về nội dung, hình thức tổ chức, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Hai bên cũng triển khai lực lượng lập chốt Covid-19, kiểm tra soát chặt chẽ việc đi lại, khai báo y tế của người dân.