Phối hợp giữ gìn an ninh trật tự trường học

Trường Cao đẳng Quảng Nam vừa ký kết quy chế phối hợp công tác đảm bảo an ninh trật tự với Công an phường An Sơn và An Xuân (TP.Tam Kỳ) là 2 địa bàn đóng chân và có ký túc xá dành cho học sinh, sinh viên.

Công an phường An Sơn và An Xuân ký kết quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự với Trường Cao đẳng Quảng Nam. Ảnh: A.S

Theo nội dung ký kết, các bên phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm trong học đường; trao đổi, cung cấp thông tin phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực trường.

Các bên cũng tăng cường phối hợp quản lý, kiểm tra nội, ngoại trú của học sinh, sinh viên (HS-SV); phối hợp xử lý các vấn đề về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

PGS-TS. Vũ Thị Phương Anh - Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Quảng Nam thông tin, nhà trường có đến 6 cơ sở trên địa bàn tỉnh, bao gồm tại Đông Giang, Duy Xuyên, Điện Bàn, Núi Thành và 2 cơ sở tại Tam Kỳ là phường An Xuân và An Sơn.

Ngoài cơ sở làm việc, tại đây còn có 2 ký túc xá ở địa chỉ 224 Huỳnh Thúc Kháng (Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam cũ) và 421 Hùng Vương (Trường Cao đẳng Kinh tế - kỹ thuật Quảng Nam cũ) với tổng số hơn 500 HS-SV đăng ký tạm trú.

“Mong muốn của nhà trường là tăng cường phối hợp với Công an TP.Tam Kỳ nói chung, công an 2 phường mà trường đóng chân nói riêng để hỗ trợ phổ biến pháp luật cho HS-SV, đảm bảo an ninh trật tự trường học. Điều này cũng là thực hiện chỉ thị của UBND tỉnh về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong cơ quan, doanh nghiệp, trường học” - PGS.TS Phương Anh nói.

Trung tá Phạm Tiến Dũng - Trưởng Công an phường An Sơn cho biết, thời gian qua đơn vị phối hợp chặt chẽ với nhà trường, kịp thời xử lý một số vụ việc liên quan đến an ninh trật tự, trộm cắp. Để tăng cường công tác quản lý, trường cần nắm rõ danh sách HS-SV ở trọ, lắp đặt camera an ninh tại một số điểm trọng yếu trong khu ký túc xá.

Lãnh đạo công an các phường cũng cảnh báo, hiện nay tệ nạn sử dụng ma túy trong HS-SV rất phức tạp nên nhà trường cần quan tâm hơn. Công an các phường thời gian tới sẽ tăng cường kiểm tra đột xuất để phòng ngừa; đề nghị nhà trường phối hợp chặt chẽ, cập nhật danh sách HS-SV để thuận lợi trong việc kiểm tra, quản lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm - Phó Trưởng Công an TP.Tam Kỳ, thành phố đang phát triển nhanh, dân số ngày càng đông dễ dẫn đến tình hình phức tạp về an ninh trật tự. Công an thành phố đánh giá cao việc ký kết quy chế phối hợp giữa trường và công an các phường, đây là việc làm rất thiết thực, góp phần đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong môi trường HS-SV.

“Thực hiện công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn là nhiệm vụ của lực lượng công an, và có quy chế phối hợp giúp chúng ta làm tốt hơn nữa. Nhưng cần phải chú ý phòng ngừa là chính, đừng để xảy ra mới xử lý, rất đau lòng đối với nhà trường, gia đình, bản thân HS, SV” - Thượng tá Nguyễn Hồng Tâm nhấn mạnh.