Phòng Cảnh sát hình sự triệt xóa đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc với số tiền hàng tỷ đồng

(QNO) - Ngày 12/1, đại diện Phòng Cảnh sát hình sự cho hay vừa triệt xóa thành công đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc liên huyện dưới hình thức lô đề với số tiền hàng tỷ đồng.

Công an đọc lệnh bắt một đối tượng trong đường dây lô đề.

Theo thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự, từ tháng 12/2022 đến nay, các đối tượng: Thái Tiến Lâm (39 tuổi), Lê Đặng Hà Vy (33 tuổi), Nguyễn Thị Quế My (36 tuổi) và Nguyễn Xuân Quý (42 tuổi, cùng ở Tam Kỳ) cấu kết cùng 20 đối tượng ở Tam Kỳ, Phú Ninh, Núi Thành tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức lô đề với tổng số tiền hơn 3,6 tỷ đồng.

Qua khám xét nơi ở các đối tượng, công an tạm giữ 140 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố 4 bị can để tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý.