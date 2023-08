Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc": Điểm sáng Hòa Hương

Trong 2 ngày 11&12/8, tại Vườn Cừa, UBND phường Hòa Hương (TP.Tam Kỳ) tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với nhiều hoạt động thiết thực.

Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được phường Hòa Hương tổ chức vào năm 2022, sau khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tạm lắng. Ảnh: T.Tài

Từng là địa bàn phức tạp về trật tự an toàn xã hội, thời gian qua, nhờ triển khai nhiều giải pháp phù hợp thực tế, phường Hòa Hương đã tạo được bước chuyển mạnh mẽ, trở thành điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ)”.

Trong đó, cụ thể hóa Nghị quyết số 10 ngày 11/10/2021 của Thành ủy Tam Kỳ về công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) giai đoạn 2021 - 2025 hướng đến xây dựng thành phố bình yên, Đảng ủy phường Hòa Hương đã ban hành chương trình hành động “Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”.

Trên cơ sở đó, địa phương tập trung củng cố, xây dựng lực lượng chuyên trách như ban bảo vệ dân phố, đội dân phòng phòng cháy chữa cháy hoạt động theo hướng “Đổi mới, chất lượng, hiệu quả”. Để đa dạng hóa các hình thức tập hợp phong trào, hằng năm UBND phường phối hợp với Mặt trận xây dựng kế hoạch tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ (19/8).

Những năm qua, tình hình trật tự an toàn xã hội tại phường Hòa Hương có những chuyển biến tích cực, không để xảy ra điểm nóng về sử dụng trái phép chất ma túy. Năm 2021 xảy ra 11 vụ việc với 13 đối tượng (giảm 9 vụ và 17 đối tượng so với năm 2020); tệ nạn xã hội (ma túy) 22 vụ, giảm 7 vụ so với năm 2020. Năm 2022, xảy ra 10 vụ việc với 9 đối tượng (giảm 1 vụ việc so với năm 2021), chủ yếu về trộm cắp, đánh bạc; về sử dụng chất ma túy xảy ra 7 vụ với 8 đối tượng (giảm 15 vụ so với cùng kỳ năm 2021). Trong 6 tháng đầu năm 2023 xảy ra 11 vụ việc, chủ yếu về trộm cắp, đánh nhau, sử dụng trái phép chất ma túy...

Năm nào địa phương cũng tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ, ông Nguyễn Xuân Lộc (70 tuổi) - Trưởng ban công tác Mặt trận khối phố Hương Trung đều động viên tất cả thành viên trong gia đình cùng tham gia.

Ông Lộc nói: “Mỗi lần tham gia ngày hội là mỗi lần nhắc nhở chúng tôi cùng nhau thực hiện tốt phong trào “2 giữ về ANTT”, xây dựng tình làng nghĩa xóm cùng giúp đỡ nhau tự phòng, tự quản giữ gìn trật tự xã hội, chung tay phòng chống tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội”.

Không riêng gia đình ông Lộc mà còn có rất nhiều gia đình ở các khối phố khác có cả ông bà, cha mẹ và con cháu đều tích cực tham gia ngày hội. Từ lực lượng nòng cốt ở khu dân cư, phường Hòa Hương đã xây dựng phong trào sôi nổi ở các địa phương. Tập trung xây dựng mô hình tự phòng, tự quản về ANTT dựa trên ý thức tự giác và lấy người dân làm trung tâm, chủ thể thực hiện.

Trong đó có một số mô hình đã phát huy hiệu quả cao, góp phần trong công tác tuyên truyền, đảm bảo ANTT như: mô hình phát thanh “Toàn dân chung tay phòng chống tội phạm”, mô hình “Zalo phòng chống tội phạm” tại khối phố Hương Trung; mô hình “Hộp thư tố giác tội phạm tại khối phố Hồng Lư”… Qua đó, nhân dân đã cung cấp hơn 100 nguồn tin có giá trị giúp cơ quan công an nắm tình hình, giải quyết các vụ việc về ANTT trên địa bàn.

Ông Hồ Minh Sơn - Chủ tịch UBND phường Hòa Hương cho biết, phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” gắn kết chặt chẽ với phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã mang lại nhiều kết quả thiết thực, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội tại địa phương.

Chính vì vậy, trong những năm qua, tình hình ANTT trên địa bàn luôn ổn định, cuộc sống của nhân dân được bình yên. Phong trào đã thật sự phát huy tính sáng tạo của cơ sở, khơi dậy sức mạnh của toàn dân trong công tác phòng ngừa, tấn công, trấn áp tội phạm, phòng chống ma túy và đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

“Từ phong trào này, đã dấy lên nhiều tấm gương có tấm lòng nhân ái, tận tình cảm hóa, giáo dục, giúp đỡ người có quá khứ lầm lỗi và từ đó giúp những người từng sa ngã có động lực, quyết tâm làm lại cuộc đời, sống hoàn lương hòa nhập cộng đồng” - ông Sơn nói.

Để tạo không khí sôi nổi cho phong trào, trong 2 ngày 11&12/8, tại Vườn Cừa (nơi tổ chức Lễ hội “Tam Kỳ - Mùa hoa sưa”), UBND phường Hòa Hương tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ với nhiều hoạt động thiết thực, đặc biệt có sự tham gia của xã kết nghĩa Trà Leng (Nam Trà My) để cùng chung vui và trao đổi, học hỏi kinh nghiệm.

Ngày hội được tổ chức dưới hình thức cắm trại tập trung với nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao theo chủ đề “Toàn dân chung tay phòng chống tội phạm, kiềm chế tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông”. Các nội dung cụ thể như thi sáng kiến về mô hình phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” ở khu dân cư; thi phát thanh tuyên truyền về người tốt việc tốt; thi tìm hiểu kiến thức pháp luật dưới hình thức “Rung chuông vàng” về trách nhiệm của công dân, của các tổ chức, đoàn thể trong công tác giữ gìn ANTT… Cũng trong dịp này, phường Hòa Hương tuyên dương khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” trên địa bàn.