Quế Sơn: Nam thanh niên tử vong sau vụ xô xát trong đêm

(QNO) - Sáng nay 18.8, Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đang phối hợp Công an huyện Quế Sơn điều tra vụ án mạng xảy ra trên địa bàn xã Quế Xuân 2 vào tối qua 17.8.

Theo thông tin ban đầu, tối 17.8, anh N.H.N. (30 tuổi, thôn Hòa Mỹ, xã Quế Xuân 2) đến nhà một người bạn cùng thôn để nhậu.

Đến khoảng 21 giờ 20, anh N. cùng nhóm bạn đến một cây cầu gần đó để gặp nhóm thanh niên khác giải quyết mâu thuẫn. Hai nhóm lao vào đánh nhau. Anh N. bị đánh gục tại chỗ, nhóm thanh niên bỏ trốn khỏi hiện trường.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Duy Xuyên nhưng đã tử vong.