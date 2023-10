Ra quân phối hợp xử lý vi phạm an toàn giao thông tại Đại Lộc

(QNO) - Tối 28/10, tổ công tác Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Đại Lộc tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông (ATGT) theo chuyên đề ma túy, nồng độ cồn.

Trung tá Lê Phan Minh Mẫn - Phó Trưởng phòng PC08 triển khai kế hoạch phối hợp, phân công nhiệm vụ tại trụ sở Công an huyện Đại Lộc. Ảnh: N.B

Được phân công trực tiếp phối hợp chỉ đạo tổ công tác triển khai trên địa bàn huyện Đại Lộc, Trung tá Lê Phan Minh Mẫn - Phó Trưởng phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh (PC08) cho biết, ngày 20/10/2023, Giám đốc Công an tỉnh ký ban hành Kế hoạch số 4974 về tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT theo chuyên đề ma túy và nồng độ cồn.

Kế hoạch nhằm tăng cường phối hợp giữa công an các đơn vị, địa phương nâng cao hiệu quả công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự ATGT nói chung và kiểm soát, xử lý vi phạm nồng độ cồn nói riêng.

Kiểm tra nồng độ cồn trên đường Đỗ Đăng Tuyển thuộc tuyến ĐT609B qua thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc). Ảnh: N.B

Thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, ngày 26/10/2023, Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng PC08 ký Công văn số 1640 gửi Công an TP.Tam Kỳ, Công an huyện Đại Lộc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh về việc phân công lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để phối hợp tổ chức tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề ma túy, nồng độ cồn trên địa bàn 2 địa phương.

[VIDEO] - Lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển xe máy vi phạm nồng độ cồn:

Your browser does not support the video tag.

Sau khi họp phân công nhiệm vụ, lúc 19 giờ tối 28/10, 28 cán bộ chiến sĩ của Công an huyện Đại Lộc và các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh chia làm nhiều tổ tuần tra lưu động trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa và vùng giáp ranh.

Cùng với đó, tổ công tác còn phân công cán bộ chiến sĩ hóa trang để theo dõi, phát hiện người tham gia giao thông có dấu hiệu vi phạm.

Các lực lượng chia thành nhiều tổ tuần tra kiểm soát lưu động. Ảnh: N.B

Qua thực thi công vụ, đến 22 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đã phát hiện 11 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 1 ô tô quá hạn kiểm định. Những trường hợp còn lại vi phạm các lỗi như người điều khiển xe không đội mũ bảo hiểm, người ngồi sau không đội mũ bảo hiểm, không có gương chiếu hậu, không có giấy phép lái xe, không có giấy tờ xe…Tổng cộng có 17 phương tiện bị tạm giữ, gồm 1 ô tô và 16 xe máy.

Kiểm tra kỹ càng sau khi người tham gia giao thông chấp hành đo nồng độ cồn. Ảnh: N.B

Ghi nhận thực tế, một trường hợp người điều khiển xe máy BKS 59S2-064.87 trên đường Nguyễn Tất Thành (tuyến ĐT609) có dấu hiệu say xỉn đã bị “tuýt còi”. Lực lượng chức năng yêu cầu thực hiện kiểm tra nồng độ cồn, song đối tượng này không chấp hành. Trung tá Lê Phan Minh Mẫn cho biết, tổ công tác sẽ lập biên bản, xử phạt vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất.

[VIDEO] - Người điều khiển xe máy nhất quyết không chấp hành đo nồng độ cồn:

Your browser does not support the video tag.

Một trường hợp khác, người điều khiển xe máy ban đầu không chấp hành đo nồng độ cồn. Sau khi được giải thích nếu không tuân thủ sẽ bị xử phạt vi phạm nồng độ ở mức cao nhất thì người này mới chấp hành.

Theo Trung tá Lê Phan Minh Mẫn, thực hiện Kế hoạch số 4974 của Giám đốc Công an tỉnh, thời gian tới PC08 tiếp tục cử các tổ công tác đến các địa phương cấp huyện để phối hợp tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm theo chuyên đề ma túy, nồng độ cồn; hướng đến hình thành thói quen đã uống rượu bia - không lái xe để góp phần kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông.