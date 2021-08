Tạm giữ đối tượng dùng hung khí đe dọa, thách thức công an

(QNO) - Sáng nay 27.8, Công an huyện Phú Ninh cho biết vừa tạm giữ đối tượng Nguyễn Văn Danh (SN 1990, xã Bình Quế, Thăng Bình) để điều tra, xử lý hành vi chống người thi hành công vụ.

Đối tượng Nguyễn Văn Danh tại cơ quan công an. Ảnh: C.A

Trước đó, khoảng 23 giờ ngày 21.8, tại quán nhậu Cây Vừng (thôn Trường Lộc, xã Tam Thành, Phú Ninh), Nguyễn Văn Danh và một người bạn cùng thôn xảy ra mâu thuẫn, đánh nhau với nhóm thanh niên ở thôn Trường Lộc. Do ít người hơn, thua thế nên nhóm của Danh bỏ chạy.

Nhận tin báo của quần chúng nhân dân, một cán bộ Công an xã Tam Thành và một công an viên đến hiện trường giải quyết vụ việc, lập biên bản tạm giữ xe máy Sirius BKS 92L1-287.65 do nhóm của Danh để lại.

Lúc này Danh cùng với 4 đối tượng (không rõ lai lịch) mang theo nhiều hung khí quay lại quán Cây Vừng, riêng Danh mang 1 cây mã tấu. Nhóm của Danh chửi bới nhóm thanh niên xã Tam Thành và yêu cầu công an trả lại xe máy nhưng không được chấp nhận. Danh hăm dọa đòi chém chiến sĩ công an đang làm nhiệm vụ.

Nhận định tình hình phức tạp, chiến sĩ công an gọi điện Công an huyện Phú Ninh đề nghị hỗ trợ lực lượng thì bị Danh giật điện thoại. Chiến sĩ công an rút súng yêu cầu Danh trả lại điện thoại và rời khỏi hiện trường, tuy nhiên đối tượng tiếp tục thách thức. Sau 2 phát súng chỉ thiên, Danh vứt lại chiếc điện thoại này rồi cùng đồng bọn tẩu thoát.

Vụ việc đang được Công an huyện Phú Ninh tiếp tục điều tra làm rõ.