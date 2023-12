Tạm giữ hai đối tượng trộm cắp tài sản

(QNO) - Ngày 26/12, Công an TP.Hội An cho hay đã tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối tượng T.T.Ch.(SN 1976, trú tại khối Hà Trung, phường Cẩm Nam, TP.Hội An) để tiếp tục điều tra xử lý hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào sáng 25/12, Công an phường Cẩm Phô (TP.Hội An) tiếp nhận tin báo của chị Tr.P.T.N. (trú quận Hải Châu, Đà Nẵng) về việc bị kẻ gian lấy trộm chiếc ba lô để trên xe máy khi đang mua hàng tại đường Thái Phiên (phường Cẩm Phô). Bên trong ba lô có 1 máy vi tính xách tay cùng một số vật dụng khác.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Cẩm Phô đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ đối tượng trộm cắp tài sản là T.T.Ch. Tại cơ quan công an, đối tượng Ch. khai nhận thời điểm trên, Ch. điều khiển xe đến một quán ăn gần nơi xảy ra vụ việc thì phát hiện chiếc xe mô tô có để một ba lô màu đen trên xe. Quan sát thấy không có người trông coi nên Ch. lấy ba lô trên rồi điều khiển xe bỏ đi.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu hồi tang vật, giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Ch. để xử lý theo quy định của pháp luật. Được biết, ngày 22/12 vừa qua, Ch. vừa bị TAND TP.Hội An tuyên án xử phạt 6 tháng tù giam về hành vi trộm cắp tài sản, hiện đang chờ bản án có hiệu lực để thi hành thì tiếp tục phạm tội.

Công an đọc lệnh bắt giữ đối tượng Nguyễn Đức Nh. Ảnh: T.P

* Ngày 25/12, Công an TP.Hội An cũng đã bắt giữ khẩn cấp đối tượng Nguyễn Đức Nh. (SN 1994, trú thôn Nhị Dinh 1, Điện Phước, thị xã Điện Bàn) để tiếp tục điều tra mở rộng.

Nh. là đối tượng thực hiện vụ trộm một máy tập thể dục của người dân ở khối phố Thanh Chiêm (phường Thanh Hà, TP.Hội An) trị giá 5,5 triệu đồng. Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hội An đang khẩn trương hoàn tất các thủ tục để xử lý đối tượng Nh. theo quy định của pháp luật.