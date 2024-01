Tạm giữ hình sự 4 đối tượng đánh bạc

(QNO) - Ngày 18/1, Công an xã Tam Giang (Núi Thành) cho hay đã bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành thụ lý vụ đánh bạc trên địa bàn. Bốn đối tượng bị Công an huyện tạm giữ hình sự.

Trước đó, vào 23 giờ đêm 16/1, Công an xã Tam Giang bắt quả tang đối với 4 đối tượng gồm: P.T.B. (SN 1976); ông P.T.P. (SN 1975, cùng trú thôn Đông Xuân, Tam Giang); ông Đ.V.N. (SN 1982) và ông V.V.K. (SN 1990, cùng trú thôn Đông An, Tam Giang), về hành vi đánh bạc trái phép dưới hình thức "xì tẩy" ăn thua bằng tiền.

Công an tạm giữ tang vật đánh bạc với số tiền 7,8 triệu đồng. Được biết, P.T.P. và P.T.B. đã có tiền án về tội đánh bạc.

Vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định.