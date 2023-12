Tam Kỳ: Truy xét nhanh nhóm đối tượng gây rối trật tự trên đường Nguyễn Tất Thành

Khởi tố thanh niên lừa đảo, chiếm đoạt tiền để chơi game

T.CÔNG - TR.PHƯƠNG | 22/12/2023 - 07:50

Ngày 20/12, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Huỳnh Văn Thắng (SN 2002, trú tại thôn Đại An, xã Tam Đại, huyện Phú Ninh) để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.