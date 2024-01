Tam Kỳ: Tuần tra giao thông, phát hiện lái xe dương tính với ma túy

Công an Tam Kỳ khởi tố 2 đối tượng cố ý gây thương tích

A.BÌNH - Đ.DƯƠNG | 15/11/2023 - 10:24

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Trung Huy (SN 2000) và Dương Ngọc Chiến (SN 2001, cùng trú khối phố Mỹ Tây, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ) về tội cố ý gây thương tích.