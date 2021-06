Tặng giấy khen 2 công dân truy bắt đối tượng trộm cắp

(QNO) - Công an xã Bình Định Bắc (Thăng Bình) vừa trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho 2 công dân Đặng Văn Thông (SN 1986) và Lê Công Lợi (SN 1964) vì có thành tích trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trao tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh cho công dân Đặng Văn Thông (thứ 2 phải sang) và Lê Công Lợi. Ảnh: C.R

Trước đó, khoảng 19 giờ ngày 8.3.2021 có một đối tượng đột nhập vào nhà ông Lại Tiến (SN 1971, thôn Xuân An, xã Bình Định Bắc) trộm cắp tài sản và bị người dân phát hiện, báo Công an xã truy bắt.

Anh Đặng Văn Thông và ông Lê Công Lợi khi nghe thông tin vụ việc cũng đã tích cực tham gia tìm kiếm kẻ trộm. Phát hiện một đối tượng có diện mạo khả nghi chạy vào rừng keo, anh Thông và ông Lợi đã truy đuổi, phối hợp lực lượng công an vây bắt được đối tượng trộm cắp.

Thiếu tá Trần Công Rin - Trưởng Công an xã Bình Định Bắc ghi nhận tinh thần dũng cảm cùng những đóng góp của công dân Đặng Văn Thông và Lê Công Lợi trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; mong muốn 2 công dân tiếp tục cống hiến, cùng lực lượng công an giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn.