Tạo niềm tin vững chắc cho dân

Những thành tựu của Quảng Nam đạt được trong bối cảnh có rất nhiều khó khăn, áp lực trong năm 2023, có phần đóng góp lớn từ công tác bảo đảm an ninh trật tự, đấu tranh phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đó là khẳng định của Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh tại hội nghị tổng kết của Ban chỉ đạo 138 tỉnh được tổ chức vào ngày 22/1 vừa qua.

Tổ tuần tra, chốt chặn, kiểm soát về an ninh trật tự (Tổ 171) của Công an thị xã Điện Bàn phát huy hiệu quả cao trong đảm bảo an ninh. Ảnh: T.C

Chú trọng địa bàn trọng điểm

Theo bà Nguyễn Thị Minh Châu - Phó Chủ tịch UBND thị xã Điện Bàn, nhiều năm qua địa phương được xác định là địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự của tỉnh. Nổi lên là tình trạng một số đối tượng lợi dụng địa bàn giáp ranh với các địa phương của TP.Đà Nẵng, Đại Lộc, Hội An, các khu vực thưa vắng dân cư để hoạt động phạm tội.

Năm 2023, Ban chỉ đạo 138 thị xã đã chủ động tham mưu Thị ủy, UBND thị xã tập trung triển khai nhiều giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phát huy vai trò trách nhiệm trong phòng ngừa, đấu tranh, kiềm chế tội phạm.

“Các đợt cao điểm trấn áp tội phạm, triển khai tổng kiểm tra rà soát cơ sở kinh doanh dịch vụ cầm đồ, độ chế xe máy... tạo được hiệu ứng tích cực. Ngoài ra, thị xã duy trì nhiều mô hình tự phòng, tự quản về an ninh trật tự, triển khai lực lượng 171 kiểm soát an ninh trật tự...” - bà Nguyễn Thị Minh Châu nói.

Phường Cẩm Phô (TP.Hội An) là địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng điểm “Công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị”.

Thượng tá Nguyễn Viết Tân - Phó Trưởng Công an TP.Hội An cho hay, thời gian đầu, Công an phường Cẩm Phô chỉ mới đáp ứng được 16/22 tiêu chí. Công an TP.Hội An đã tập trung tham mưu để các cấp ủy, chính quyền địa phương nhận thấy rõ lợi ích từ việc xây dựng thành công mô hình. Trụ sở Công an phường được sửa chữa, đồng thời cấp đầy đủ các phương tiện, trang bị hỗ trợ.

“UBND thành phố đã xây dựng kế hoạch, chỉ đạo cụ thể để huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong xây dựng các tiêu chí. Các mặt công tác công an được triển khai quyết liệt, đồng bộ.

Năm 2023, TP.Hội An đã thực hiện thành công nhiệm vụ xây dựng thí điểm mô hình công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị, được Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen” - Thượng tá Nguyễn Viết Tân cho hay.

Chú trọng nhiều giải pháp

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh thông tin, năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo, góp phần phục vụ quá trình xây dựng, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại của địa phương.

Ban chỉ đạo 138 cấp tỉnh đến cơ sở đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhiều cách làm mới. Công tác phối hợp giữa các cấp, ngành trong phòng chống tội phạm được đề cao, nhất là sự phối hợp giữa các cơ quan tư pháp trong điều tra, truy tố, xử lý tội phạm.

Nhấn mạnh những thách thức, áp lực liên quan đến an ninh trật tự, diễn biến phức tạp từ các loại tội phạm trong tình hình mới, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu hoạt động của các thành viên của Ban chỉ đạo 138 tỉnh phải sát, đúng, hiệu quả, tạo niềm tin cho nhân dân.

Năm 2024 tiếp tục có nhiều thách thức, đòi hỏi nhận định chính xác để có giải pháp phù hợp với thực tiễn. An ninh nông thôn, đô thị đã, đang và sẽ gia tăng nhiều áp lực. Các cấp, ngành, địa phương cần cảnh giác cao, quyết liệt, tai mắt của nhân dân phải được phát huy cao độ hơn, duy trì hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

“Trong quy hoạch của tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đất Quảng sẽ gánh vác nhiều sứ mệnh, không chỉ cho địa phương mà còn phục vụ cho phát triển kinh tế vùng.

Các đơn vị cần triển khai thiết thực những nội dung chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, quy chế phối hợp để đấu tranh trấn áp từ sớm, từ xa với các loại tội phạm. Những mô hình hiệu quả cần được nhân rộng, xây dựng lực lượng bài bản, quy củ, tạo chuyển biến trong thực thi công vụ để xây dựng niềm tin cho nhân dân” - Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh yêu cầu.