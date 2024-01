Thăng Bình: Bắt giữ 2 vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ

(QNO) - Công an huyện Thăng Bình và công an cơ sở vừa phát hiện, bắt giữ 2 vụ buôn bán, tàng trữ hàng cấm (pháo nổ) với tổng khối lượng 45,5kg.

Đối tượng Nguyễn Đình An cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 16/1, tại tuyến ĐT613 thuộc thôn Bình Túy của xã Bình Giang, tổ công tác Công an huyện Thăng Bình mật phục bắt giữ Nguyễn Đình An (SN 1994, thôn Võng Nhi, xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) khi đối tượng điều khiển xe mô tô hiệu Airblade BKS 43F1-155.58 chở theo bao lát chứa 30 hộp pháo hoa nổ, loại 36 viên/hộp với tổng khối lượng 37kg.

Tiến hành khai thác nhanh, ban đầu đối tượng An khai nhận số pháo trên đặt mua trên mạng xã hội để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Tuy nhiên trước tài liệu, chứng cứ thu thập được, Công an huyện Thăng Bình đã làm rõ hành vi “buôn bán hàng cấm” và đối tượng An đã thừa nhận mua số pháo trên về bán kiếm lời.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản, tạm giữ tang vật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Đình An để tiếp tục xử lý.

*Trước đó tại thôn Phước Long, tổ công tác Công an xã Bình Đào (Thăng Bình) phát hiện, bắt giữ N.T.C. (SN 1998, thôn Lạc Câu, xã Bình Dương, huyện Thăng Bình) khi đối tượng điều khiển xe ô tô BKS 92H-005.07 chở theo 4 hộp pháo hoa nổ, loại 49 viên/hộp.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Công an cung cấp

Qua đấu tranh, C. khai nhận số pháo hoa nổ trên mua từ một người đàn ông không rõ lai lịch để sử dụng trong dịp Tết Nguyên đán. Tổ công tác lập biên bản phạm tội quả tang đối với C. về hành vi “tàng trữ hàng cấm” và bàn giao Công an huyện Thăng Bình xử lý theo thẩm quyền.

Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình khám xét khẩn cấp nơi ở của C. và phát hiện, thu giữ thêm 1 hộp pháo hoa nổ, loại 49 viên/hộp. Tổng khối lượng pháo lực lượng công an thu giữ là 8,5kg.