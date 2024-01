Thăng Bình xử phạt hơn 2 tỷ đồng do vi phạm nồng độ cồn

(QNO) - Trong đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp tội phạm (15/12/2023 đến 22/1/2024), Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) - trật tự Công an huyện Thăng Bình đã xử phạt 515 trường hợp vi phạm nồng độ cồn với số tiền hơn 2 tỷ đồng.

Ra quân tấn công trấn áp tội phạm trong đợt cao điểm. Ảnh: Đ.H

Thời gian này, đơn vị đã triển khai 284 ca tuần tra kiểm soát với 1.868 lượt cán bộ chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ; phát hiện, lập biên bản xử phạt 1.567 trường hợp vi phạm với số tiền hơn 3,6 tỷ đồng, tạm giữ 705 phương tiện, tước giấy phép lái xe 359 trường hợp.

Trong đó, có 515 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử phạt hơn 2 tỷ đồng, 168 trường hợp vi phạm tốc độ, 119 trường hợp vi phạm quá tải, quá khổ, cơi nới thùng xe và 765 trường hợp vi phạm các lỗi khác.

Trước những diễn biến phức tạp về trật tự an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Đội CSGT - trật tự Công an huyện Thăng Bình tổ chức các đợt tuần tra tập trung vào khung giờ cao điểm để xử lý vi phạm. Bên cạnh xử lý nồng độ cồn, lực lượng CSGT cũng tập trung xử lý các lỗi chạy quá tốc độ, quá khổ quá tải và kết hợp phạt nguội thông qua hệ thống camera an ninh.

Tháo dỡ biển hiệu che khuất tầm nhìn đảm bảo hành lang an toàn giao thông tại thị trấn Hà Lam. Ảnh: Đ.H

Công an huyện vận động 700 lượt phụ huynh ký cam kết không giao xe máy cho học sinh chưa đủ điều kiện điều khiển; ra mắt 23 mô hình cổng trường an toàn giao thông; tổ chức 5 đợt ra quân, tháo dỡ 30 biển hiệu che khuất tầm nhìn và vận động 170 chủ phương tiên lái xe kinh doanh vận tải ký cam kết chấm hành các quy định về trật tự an toàn giao thông.