Thêm một đối tượng trộm tài sản tại bệnh viện bị bắt giữ

(QNO) - Ngày 16/12, Công an TP.Tam Kỳ bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Thành (SN 1985, trú phường Trường Xuân, TP.Tam Kỳ) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản tại Bệnh viện đa khoa Minh Thiện.

Đối tượng Trần Ngọc Thành bị bắt. Ảnh: Đ.D

Công an Tam Kỳ cho biết, sau khi tiếp nhận trình báo của chị T.H.S (trú xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành) về việc khi chị chăm người nhà tại Bệnh viện Minh Thiện, lúc cắm sạc điện thoại di động tại đầu giường bệnh thì bị một thanh niên chiếm lấy rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an thành phố phối hợp với Công an phường Tân Thạnh nhanh chóng điều tra, truy xét. Đến trưa ngày 16/12, công an đã bắt giữ đối tượng Trần Ngọc Thành là người đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của chị S.

Qua làm việc, Thành khai nhận toàn bộ hành vi chiếm lấy điện thoại của chị S. và mang đi bán được 2,1 triệu đồng để tiêu xài. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ đối với Trần Ngọc Thành về hành vi "cướp giật tài sản" để tiếp tục xử lý theo quy định.

Trước đó 1 ngày, Công an Tam Kỳ cũng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thái (trú huyện Tiên Phước) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam.