Thưởng nóng 5 triệu đồng cho Công an phường Hòa Hương triệt phá nhanh 2 vụ án trộm hàng chục xe máy

(QNO) - Sáng nay 25.2, Công an TP.Tam Kỳ gặp mặt, động viên và khen thưởng đột xuất Công an phường Hòa Hương vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Đặc biệt chỉ trong vòng 2 ngày, Công an phường Hoà Hương đã bắt được 2 đối tượng có hành vi trộm cắp hàng chục xe máy trên địa bàn phường.

Công an Tam Kỳ và UBND phường Hoà Hương tặng quà động viên cho lực lượng Công an phường Hòa Hương vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt tấn công trấn áp tội phạm. Ảnh: H.T

Trước đố vào sáng 21.2 có người dân trình báo đã bị mất xe máy hiệu Attila màu đỏ, biển đăng ký số 92N1-13141 tại tuyến đường Trần Huấn. Sau đó, Công an phường Hòa Hương đã cử lực lượng đến hiện trường xác minh, điều tra.

Đến 9 giờ 30 cùng ngày, từ nguồn tin của người dân cung cấp có một đối tượng lạ mặt đang đi tiêu thụ xe tại tuyến đường Lê Độ (TP.Tam Kỳ). Ngay lập tức, bằng nghiệp vụ Công an phường Hòa Hương đã tiến hành tiếp cận, bám sát và bắt đối tượng cùng tang vật đưa về trụ sở Công an phường.

Đối tượng khai nhận tên T.N.T. (SN 1996, khối phố 2, phường An Xuân, Tam Kỳ). Đối tượng T. đã có 1 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, chấp hành xong án phạt tù về địa phương năm 2017. Công an phường Hòa Hương phối hợp với đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Tam Kỳ mở rộng điều tra, đối tượng đã khai nhận trong vòng 15 ngày gần đây đã lấy cắp 4 xe máy trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Tất cả xe trộm cắp được đối tượng đem đi cầm cố cho một người tên là N.S. trú tại xã Tam Thái (Phú Ninh) để lấy tiền tiêu xài cá nhân. Từ lời khai đó, Công an phường Hoà Hương đã phối hợp với Công an xã Tam Thái xác minh vụ việc và có kết quả là tại nhà S. hiện nay có 9 chiếc xe máy đang cầm cố, trong đó có 3 xe liên quan đến vụ trộm cắp tài sản do Công an phường Hòa Hương đang thụ lý, 6 xe còn lại chưa có giấy tờ chứng minh chủ sở hữu của xe.

Ở một vụ việc khác, sáng 23.2, Công an phường nhận được nguồn tin tại nhà anh V. thuộc khối phố Hương Chánh (phường Hòa Hương) bị mất một chiếc xe máy loại Ware màu xanh. Trưa cùng ngày, Công an phường đã bắt được đối tượng Tr.T.T. (SN 1996, khối phố Hương Trà Tây, phường Hòa Hương) về hành vi trộm cắp xe máy trên. Đối tượng T. đã có 3 tiền án về hành vi trộm cắp tài sản, lần chấp hành xong án phạt tù về địa phương gần nhất là năm 2019.

Đối tượng Tr.T.T. đang viết lời khai. Ảnh: Công an phường Hoà Hương cung cấp.

Ngoài ra, đối tượng còn khai nhận đã trộm cắp thêm 6 chiếc xe máy khác ở các xã, phường lân cận trên địa bàn Tam Kỳ. Tất cả các xe máy trộm cắp được đối tượng đưa đi tiêu thụ.

Biểu dương những thành tích đã đạt được, Công an thành phố Tam Kỳ đã tặng quà động viên và UBND phường Hoà Hương thưởng 5 triệu đồng cho lực lượng Công an phường Hòa Hương vì đã có thành tích xuất sắc trong đợt tấn công trấn áp tội phạm trên địa bàn.