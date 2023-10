Tiên Phước: Bắt quả tang 2 đối tượng tàng trữ ma túy

(QNO) - Công an huyện Tiên Phước tạm giữ 2 đối tượng về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Đối tượng Lê Anh Pháp và Ngô Thế Hiển. Ảnh: T.P

Ngày 5/10, tại thôn 5 của xã Tiên Thọ, Công an huyện Tiên Phước phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện, bắt quả tang Lê Anh Pháp (SN 1992, xã Tà Bhing, huyện Nam Giang) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an tạm giữ 1 gói ma túy và một số tang vật khác liên quan.

Sau đó cũng tại thôn 5 xã Tiên Thọ, 2 đơn vị này bắt quả tang Ngô Thế Hiển (SN 1989, xã Tiên Lập, huyện Tiên Phước) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Công an tạm giữ 1 gói ma túy và tang vật khác liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tiên Phước đã ra quyết định tạm giữ đối với Lê Anh Pháp, Ngô Thế Hiển và tiếp tục điều tra xử lý theo quy định.