Tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Điện Ngọc

AN BÌNH | 04/08/2021 19:56

(QNO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại phường Điện Ngọc (Điện Bàn) do bị can Phan Đình Tín (SN 1988, khối phố Viêm Trung, phường Điện Ngọc) thực hiện.

Cơ quan điều tra Công an tỉnh cho biết, trong quá trình điều tra vụ án, nhiều bị hại gửi đơn tố cáo đến cơ quan điều tra đề nghị xác minh làm rõ hành vi lừa đảo của bị can Phan Đình Tín. Cụ thể, bị can Tín đứng ra nhận sổ đỏ của các hộ dân để làm giúp hồ sơ tách thửa, chuyển đổi mục đích hoặc cho các hộ dân vay tiền rồi cầm cố sổ đỏ cho Tín.



Trong quá trình giữ số đỏ của các hộ dân, do cần tiền nên Tín đã liên hệ vay của nhiều cá nhân và sử dụng sổ đỏ trên thế chấp vay tiền. Hình thức là Tín soạn thảo hợp đồng chuyển nhượng rồi ký giả chữ ký của người dân, sau đó đưa cho công chứng viên Bùi Văn Ần (Tín thuê làm công chứng viên tại Văn phòng công chứng Bùi Ần và Phạm Thùy Chi do Tín tự bỏ chi phí thành lập) công chứng nhằm tạo niềm tin pháp lý để các cá nhân đưa tiền cho Tín sử dụng vào mục đích cá nhân.

Đến nay, thời hạn điều tra vụ án sắp hết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đề nghị các bị hại liên quan đến hành vi phạm tội của Phan Đình Tín gửi đơn và tài liệu kèm theo đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để điều tra xác minh làm rõ và giải quyết quyền lợi theo quy định.

Địa chỉ liên hệ: Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC03) Công an tỉnh, số 4 Phan Tứ, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ; điện thoại 0903.567509 (gặp điều tra viên Trương Thanh Hải).