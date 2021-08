Tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tiên Phước

AN BÌNH | 10/08/2021 17:12

(QNO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Phước do bị can Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1969, thôn 3, xã Tiên Hiệp, Tiên Phước) thực hiện.

Để phục vụ công tác điều tra xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, Cơ quan CSĐT đề nghị ai đã cho bà Dung vay, mượn tiền hoặc tài sản có giá trị khác đến nay chưa được trả thì gửi đơn báo cáo hoặc đến trụ sở Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được giải quyết (địa chỉ: số 19 Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ, gặp điều tra viên thụ lý Trương Huy Bình, điện thoại: 0334.858267).