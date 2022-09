Tìm bị hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Tiên Phước

AN BÌNH | 20/09/2022 16:16

(QNO) - Công an tỉnh Quảng Nam thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn huyện Tiên Phước do bị can Nguyễn Thị Mỹ Dung thực hiện.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh tống đạt các quyết định đối với bị can Nguyễn Thị Mỹ Dung. Ảnh: X.M

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do bị can Nguyễn Thị Mỹ Dung (SN 1969, thôn 3, xã Tiên Hiệp, Tiên Phước) thực hiện.



Để phục vụ điều tra, xử lý vụ án theo đúng quy định pháp luật, Công an tỉnh đề nghị những người đã cho bà Dung vay, mượn tiền hoặc tài sản có giá trị khác đến nay bà Dung chưa trả mà chưa đến trình báo thì nhanh chóng gửi đơn báo cáo hoặc đến trụ sở Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (số 19 Trần Hưng Đạo, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ), gặp điều tra viên Trương Huy Bình (điện thoại 033.4858267) để được giải quyết.

Như Báo Quảng Nam đưa tin, ngày 15.7.2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh thi hành các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Thị Mỹ Dung để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua điều tra ban đầu, bà Nguyễn Thị Mỹ Dung là cán bộ tư pháp - hộ tịch kiêm thủ quỹ của UBND xã Tiên Hiệp. Trong quá trình công tác, bà Dung còn tham gia làm cộng tác viên cho một ngân hàng trên địa bàn Tiên Phước, đến năm 2011 thì không còn làm cộng tác viên nữa.

Năm 2018, để giúp con gái trả nợ do kinh doanh thua lỗ, bà Dung lợi dụng trước đây mình là cộng tác viên ngân hàng nên đưa ra thông tin cần tiền đáo hạn ngân hàng cho một số người và mượn tiền của nhiều người để trả hết nợ cho con gái, khoảng 1,2 tỷ đồng. Sau đó bà tiếp tục mượn của những người khác với thủ đoạn tương tự để lấy tiền trả tiền gốc và lãi cho những người đã mượn trước đó.

Đến tháng 3.2021, bà Dung vỡ nợ bỏ đi khỏi địa phương. Tính từ năm 2019 đến nay, bà Dung mượn của 30 người với số tiền hơn 5,4 tỷ đồng.