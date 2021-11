Tìm bị hại trong vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

AN BÌNH | 02/11/2021 16:39

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh thông báo tìm bị hại liên quan đến vụ án làm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đang điều tra vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức ký kết hợp đồng dịch vụ chuyển mục đích sử dụng đất để nhận tiền tạm ứng rồi chiếm đoạt số tiền này. Vụ án do bị can Lương Văn Tiến (SN 1983, thôn Xuân Phú, xã Tam Thái, Phú Ninh), hiện là Giám đốc Công ty CP Dịch vụ Quảng Nam thực hiện trên địa bàn tỉnh.



Để phục vụ công tác điều tra, Cơ quan CSĐT đề nghị ai là người bị hại hoặc có liên quan đến vụ án liên hệ Cơ quan CSĐT Công an tỉnh để được giải quyết (địa chỉ: số 4 đường Phan Tứ, TP.Tam Kỳ, gặp điều tra viên Bùi Chí Thành, số điện thoại 0988.408850).