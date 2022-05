Tìm người hại liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Điện Bàn

(QNO) - Công an Quảng Nam thông báo tìm người bị hại liên quan đến vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại thị xã Điện Bàn do Hà Thị Duyên (SN 1968, trú khối phố Bằng An Đông, phường Điện An, thị xã Điện Bàn) thực hiện.

Công an tỉnh cho biết đang thụ lý điều tra vụ án hình sự lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy do Hà Thị Duyên thực hiện. Quá trình điều tra cho thấy từ năm 2019 đến tháng 6.2021, Hà Thị Duyên đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức đưa ra thông tin gian dối trong mua bán đất để người bị hại tin tưởng chuyển tiền đặt cọc và chiếm đoạt.



Để phục vụ điều tra, công an tỉnh đề nghị ai là người bị hại liên quan trong vụ án, liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh để trình báo (địa chỉ số 19, Trần Hưng Đạo, TP.Tam Kỳ, điện thoại 0235.3852594, gặp điều tra viên thụ lý vụ án Đinh Xuân Bằng, điện thoại 0901.056007).