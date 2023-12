TP.Hội An: Phát hiện số lượng lớn thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc, xuất xứ

(QNO) - Chiều 29/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy (Công an TP.Hội An) đã phối hợp với Công an phường Cẩm Châu tiến hành kiểm tra hành chính một cửa hàng kinh doanh tại đường Đỗ Đăng Tuyển (phường Cẩm Châu, TP.Hội An), phát hiện nhiều thuốc lá điện tử không rõ nguồn gốc.

Tang vật là thuốc lá điện tử bày bán tại cửa hàng. Ảnh: T.P

Tại cửa hàng, tổ kiểm tra phát hiện 48 máy hút thuốc lá điện tử và 43 hộp tinh dầu thuốc lá điện tử có xuất xứ nước ngoài, giá trị niêm yết tại cửa hàng hơn 34 triệu đồng. Chủ cửa hàng là T.N.M. (trú quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) đã không cung cấp được giấy phép đăng ký kinh doanh và hóa đơn chứng từ liên quan đến hàng hóa chứng minh tính hợp pháp của số thuốc lá điện tử nói trên.

Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ toàn bộ số tang vật có liên quan. Hiện Công an thành phố Hội An đang tiến xác minh, lập hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Số hàng hóa trưng bày đều không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Công an TP.Hội An cho hay, kinh doanh thuốc lá điện tử là ngành nghề kinh doanh có điều kiện, các cơ sở kinh doanh phải đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật.