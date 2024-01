Triệt xóa tụ điểm đánh bạc tại TP.Hội An

(QNO) - Ngày 25/01/2024, phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an phường Thanh Hà (TP.Hội An) bắt quả tang tại quán cà phê H.A (tại phường Thanh Hà, Hội An, Quảng Nam) do ông T.D.A. (SN1972, trú khối Trảng Sỏi, phường Thanh Hà, TP.Hội An) làm chủ có 19 đối tượng đang tổ chức đánh bạc, đánh bạc dưới hình thức “bầu cua”, thắng thua bằng tiền.

Tang vật thu giữ tại chiếu bạc. Ảnh: Công an cung cấp

Công an tạm giữ hơn 19 triệu đồng trên chiếu bạc, đồng thời thu giữ thêm trên người các đối tượng hơn 31 triệu đồng cùng 17 điện thoại di động, 2 bộ đĩa thau xóc “bầu cua”, 6 con lắc và một số dụng cụ dùng để đánh bạc.

Sòng bạc trên do T.D.A. tổ chức tại khu vực đông dân cư, thời gian hoạt động từ 6 giờ sáng đến 11 trưa, thu hút nhiều con bạc tại các địa bàn lân cận tham gia, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Lực lượng công an đã tạm giữ hình sự 13 đối tượng, tiếp tục điều tra, xác minh các đối tượng còn lại về hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc để xử lý theo quy định.