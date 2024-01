Trộm cắp liên tiếp 5 vụ, một đối tượng bị bắt giữ

(QNO) - Qua đấu tranh, đối tượng khai nhận từ ngày 11/1 đến 13/1 đã thực hiện 5 vụ trộm cắp trên địa bàn Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, lấy đi nhiều tài sản như xe máy, laptop, điện thoại di động của người dân.



Công an bắt giữ đối tượng Hưng. Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 13/1, tổ công tác Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Nam phối hợp với Công an phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Hưng (SN 1989, trú phường An Khê, quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) cùng tang vật trộm cắp được tại khối phố Trường Đồng (phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ)

Qua đấu tranh, Hưng khai nhận từ ngày 11/1đến 13/1 đã thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp trên địa bàn Quảng Nam và Đà Nẵng, tài sản trộm cắp gồm 2 xe máy, 2 laptop, 4 điện thoại di động, 1 máy tính bảng.

Công an cho hay Nguyễn Văn Hưng có 1 tiền án về tội “Cướp tài sản”, 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”; phương thức, thủ đoạn phạm tội hết sức tinh vi, hoạt động lưu động, liên tỉnh, khi bị phát hiện, sẵn sàng chống trả quyết liệt để tẩu thoát.

Khám xét khẩn cấp nơi ở và trên người đối tượng, công an thu giữ nhiều tang vật và một số công cụ, phương tiện dùng để trộm cắp tài sản.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với đối tượng Nguyễn Văn Hưng để tiếp tục đấu tranh, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.