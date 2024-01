Truy tìm đối tượng phục vụ xác minh theo đơn tố giác của công dân

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa có quyết định truy tìm bà Ngô Thị Kiều Mỹ (SN 1980, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ) phục vụ công tác xác minh, làm rõ theo đơn tố giác của công dân.

Bà Ngô Thị Kiều Mỹ. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận đơn tố giác của công dân, lực lượng công an tiến hành xác minh thông tin theo quy định. Tuy nhiên, quá trình xác minh, xác định bà Ngô Thị Kiều Mỹ không rõ đang cư trú tại đâu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đề nghị công an các địa phương, đơn vị; Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra và Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng phối hợp truy tìm.

Thông tin lai lịch đối tượng như sau: bà Ngô Thị Kiều Mỹ, sinh ngày 24/11/1980, đăng ký thường trú tại khối phố Hồng Lư, phường Hòa Hương, TP.Tam Kỳ; chỗ ở trước đây 687/5 Phan Châu Trinh, phường Hòa Hương.

Đặc điểm nhận dạng: cao khoảng 1,6m, nặng khoảng 55kg, da ngăm đen, dáng người ốm, tóc ngắn ngang vai.

Cơ quan điều tra đề nghị khi thấy đối tượng trên, thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (số 26 Nguyễn Chí Thanh, TP.Tam Kỳ, điện thoại: 0235.3852596, gặp điều tra viên Trương Công Sơn) hoặc cơ quan công an cùng cấp theo hệ lực lượng.