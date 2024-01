Vây bắt thành công 2 đối tượng trộm xe máy tại Đông Giang

(QNO) - Công an huyện Đông Giang vừa phối hợp vây bắt thành công 2 đối tượng trộm cắp xe máy.

Hai đối tượng thực hiện vụ trộm cắp xe máy bị bắt giữ. Ảnh: Công an cung cấp

Chiều 14/1, Công an huyện Đông Giang nhận tin báo về việc phát hiện 2 đối tượng lạ mặt đến địa bàn có nhiều biểu hiện nghi vấn. Công an huyện phân công cán bộ, chiến sĩ phối hợp quần chúng nhân dân theo dõi, nắm tình hình các đối tượng.

Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, công an phát hiện 2 đối tượng này gồm H.T.A. (SN 1990, thôn Hòa Hữu Đông, xã Đại Hồng, Đại Lộc) và B.T.H. (SN 1976, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) có hành vi trộm cắp xe mô tô BKS 92T1-025.99 tại thôn CutChrun (xã Mà Cooih, Đông Giang).

Sau khi trộm cắp, đối tượng A. điều khiển xe mô tô BKS 92T1-025.99 đi trước, H. điều khiển xe mô tô BKS 43C1-586.82 theo sau, đi trên đường Hồ Chí Minh hướng Đông Giang qua Nam Giang.

Di chuyển được khoảng 3km thì các đối tượng bị lực lượng Công an huyện Đông Giang yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Đối tượng A. để lại xe mô tô BKS 92T1-025.99 trên lề đường rồi bỏ chạy vào rừng. Đối tượng H. bị tổ công tác phối hợp với quần chúng nhân dân vây bắt thành công. Qua đấu tranh, H. khai nhận cùng A. thực hiện vụ trộm cắp xe mô tô nêu trên.

Công an thu hồi tang vật trộm cắp. Ảnh: Công an cung cấp

Công an huyện Đông Giang tiếp tục huy động 30 cán bộ, chiến sĩ phối hợp Công an xã Mà Cooih và người dân thôn CutChrun vây bắt đối tượng H.T.A. đang trốn trong rừng sâu. Đến 16 giờ ngày 16/1, tổ công tác phát hiện và bắt được A. tại khu vực giáp cầu Sông Bung khi đối tượng có ý định trốn sang địa phận Nam Giang.

Qua đấu tranh, các đối tượng thừa nhận còn thực hiện 3 vụ trộm cắp xe máy khác tại Đông Giang và Nam Giang. Cơ quan công an đã thu hồi 4 xe máy trộm cắp.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đông Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và tạm giam đối với H.T.A và B.T.H. về tội “Trộm cắp tài sản”; khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú một đối tượng khác về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.