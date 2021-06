Xác minh clip người đàn ông chặn đầu ô tô, dùng súng tự chế dọa bắn

(QNO) - Công an huyện Quế Sơn đang xác minh đoạn clip có độ dài 2 phút đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh một người đàn ông chặn đầu xe ô tô, dùng súng tự chế dọa bắn người trong xe.

Người đi xe máy liên tục chĩa súng tự chế về phía người đi ô tô (ảnh cắt từ clip trên mạng xã hội).

Theo thông tin ban đầu, địa điểm trong đoạn clip được xác định ở xã Quế An. Thời gian xảy ra vụ việc khoảng 17 giờ 47 ngày 6.6.

Thời điểm trên, một xe ô tô đang lưu thông trên tuyến đường tại xã Quế An thì bất ngờ bị một người đàn ông điều khiển xe máy BKS 43H3-1018 chặn đầu, dùng súng tự chế đe dọa, chửi thề đối với tài xế ô tô.

Clip ghi lại vụ việc:

Nội dung clip thể hiện nguyên nhân vụ việc là do ô tô đi trên đoạn đường hẹp, lấn đường khiến người đi xe máy ngã xuống đường. Người đi xe máy có biểu hiện say xỉn, nhiều lần giơ súng tự chế nhắm vào người ngồi trên xe ô tô và đòi bắn giết. Rất may tài xế ô tô đã ôn hòa, xin lỗi người đàn ông trên và giải thích không cố ý gây ra vụ va chạm.

Công an huyện Quế Sơn thông tin, người cầm súng tự chế trong clip hiện không có mặt tại địa phương nên chưa thể xử lý theo quy định của pháp luật. Vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra.