Xây dựng thành phố Tam Kỳ bình yên

Lần đầu tiên, một nghị quyết về bảo đảm an ninh, trật tự, hướng đến xây dựng thành phố bình yên được Ban Chấp hành Đảng bộ TP.Tam Kỳ đưa ra bàn bạc, thông qua tại hội nghị Thành ủy hồi trung tuần tháng 10 vừa qua.

Hướng đến thành phố bình yên cần sự vào cuộc của các cơ quan, đơn vị đồng hành với lực lượng công an. Ảnh: A.S

Với nhiều người, “hướng đến xây dựng thành phố bình yên” là cách nói có phần khiêm nhường, bởi những ai đã và đang sinh sống ở Tam Kỳ đều có chung cảm nhận đô thị tỉnh lỵ này khá yên bình. Song Đảng bộ, chính quyền và đặc biệt là lực lượng Công an Tam Kỳ không bao giờ chủ quan; ngược lại, luôn dành sự quan tâm đặc biệt đến công tác giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.

Hơn nữa, như Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an thành phố chia sẻ trước Hội nghị Thành ủy vừa qua, bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như tình trạng tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại diễn biến phức tạp, nhất là lĩnh vực đất đai, môi trường.

Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự còn những thiếu sót; tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội tuy được kiềm chế nhưng chưa bền vững, tiềm ẩn nguy cơ. Tội phạm có xu hướng ngày càng trẻ hóa; tội phạm xâm phạm sở hữu, ma túy, tín dụng đen, công nghệ cao có chiều hướng gia tăng, các tà đạo mới xuất hiện phức tạp...

“Vì vậy, mục tiêu là phải xây dựng mỗi khu dân cư, tổ đoàn kết, thôn, khối phố đến xã, phường thật sự là pháo đài, là chủ thể trong công tác phòng chống tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật để tiến đến xây dựng xây dựng thành phố bình yên” - Thượng tá Phạm Trường Sơn nhấn mạnh.

Thời gian qua, công tác giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Tam Kỳ triển khai khá tốt, huy động được sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn thể người dân tham gia.

Nhiều mô hình “tự phòng, tự quản và tự bảo vệ” nhằm bảo vệ an ninh trật tự tại các địa phương được duy trì hoạt động hiệu quả, trở thành “pháo đài” trong công tác phòng chống tội phạm, góp phần giữ gìn an ninh cơ sở, tiêu biểu như phường Tân Thạnh, Hòa Hương, An Sơn.

Các địa phương, đơn vị cũng có sự chủ động trong triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự. Như mới đây, Trường Cao đẳng Quảng Nam cùng với công an hai phường An Sơn, An Xuân ký kết quy chế phối hợp về tuyên truyền, phổ biến giáo dục ý thức pháp luật, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm trong học đường, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn và khu vực trường...

Xây dựng Tam Kỳ - thành phố bình yên luôn là mục tiêu hướng đến của các xã, phường trên địa bàn. Và đó cũng là mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền và lực lượng Công an Tam Kỳ đặt ra trong quá trình phát triển, hướng đến đô thị loại 1.