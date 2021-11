Xử lý nhiều trường hợp vi phạm quy định an toàn giao thông

Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng trong tỉnh đã tích cực vào cuộc triển khai công tác đảm bảo an toàn giao thông (ATGT) và nhiều hoạt động khác liên quan.

Trong đó, Phó Chánh Thanh tra phụ trách ATGT, Thanh tra Sở GTVT - ông Lê Ngọc Sơn cho biết, từ ngày 21.6 đến ngày 12.11.2021, Tổ kiểm tra liên ngành cấp tỉnh đã lập biên bản xử phạt 137 trường hợp vi phạm tải trọng, chở quá kích thước thành, thùng xe, với số tiền 569 triệu đồng.

* Hưởng ứng tuần lễ nhân “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông”, Ban ATGT tỉnh đi thăm 2 trường hợp gia đình nạn nhân bị tai nạn giao thông tại huyện Nam Trà My, tặng mỗi gia đình 2 triệu đồng. Ban ATGT tỉnh phối hợp cùng đơn vị quản lý đường sắt Bắc - Nam đoạn qua địa phận Quảng Nam đi kiểm tra, xử lý tình trạng người dân tự ý tháo dỡ hàng rào thu hẹp cấm ô tô tại lối đi tự mở lý trình 849+800, tuyến đường ĐH5.TB thuộc xã Bình An (Thăng Bình).

* Thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện 1.449 trường hợp vi phạm trật tự ATGT, ra quyết định xử phạt 1.441 trường hợp với số tiền 1,695 tỷ đồng; tước 118 giấy phép lái xe; tạm giữ 523 phương tiện để xử lý. Trong đó, qua hệ thống giám sát an ninh trật tự trên tuyến quốc lộ 1, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt đã phối hợp với Trung tâm Thông tin chỉ huy Công an tỉnh trích xuất dữ liệu và gửi thông báo cho 106 trường hợp vi phạm trật tự ATGT đường bộ, lập biên bản 26 trường hợp, xử phạt 104 triệu đồng.

* Tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an tỉnh phân công 558 lượt cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ tại 3 chốt kiểm soát trên quốc lộ 1. Tại đây, lực lượng chức năng dừng kiểm soát 167.016 lượt phương tiện, yêu cầu khai báo y tế 136.114 lượt người; chuyển cơ sở cách ly tập trung 481 trường hợp, cách ly tại cơ sở y tế 4 trường hợp, cách ly tại nhà 3.273 người; hướng dẫn quay đầu xe không cho vào địa bàn tỉnh 397 trường hợp. Phân công 9 lượt cán bộ chiến sĩ phối hợp với công an các địa phương đảm bảo trật tự ATGT, hướng dẫn hỗ trợ cho 3 đoàn người từ các tỉnh phía Nam đi về các tỉnh phía Bắc qua địa phận Quảng Nam với 373 mô tô và 676 người.