Xử phạt nhiều thanh niên gắn pô xe độ trên địa bàn xã Tam Giang

(QNO) - Công an xã Tam Giang (Núi Thành) cho biết, các ngày qua, lực lượng công an xã đã tiến hành xử lý nhiều trường hợp thanh niên lạng lách, đánh võng, nẹt pô độ gây mất an toàn giao thông trên địa bàn xã.

Một chiếc xe gắn bộ phận giảm âm thanh sai quy định bị Công an xã Tam Giang thu giữ. Ảnh: CAX.TG

Thời gian qua, địa bàn xã Tam Giang xuất hiện tình trạng thanh thiếu niên sử dụng xe mô tô gắn ống pô độ (không có bộ phận giảm thanh) nẹt pô gây ra tiếng ồn làm ảnh hưởng đến người dân. Đồng thời, số thanh thiếu niên này còn điều khiển phương tiện lạng lách, đánh võng, nguy cơ mất an toàn giao thông.

Trước tình trạng trên, Công an xã Tam Giang đã xây dựng kế hoạch, phối hợp với các lực lượng tiến hành tuần tra, kiểm soát thường xuyên. Qua đó, phát hiện và lập hồ sơ xử lý nghiêm nhiều trường hợp.

Công an xã Tam Giang cũng đề nghị các gia đình có thanh thiếu niên vi phạm quản lý con cái chặt chẽ hơn; vận động nhân dân tố giác tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật để đảm bảo an ninh - trật tự xã hội trên địa bàn.