(QNO) - Sau hơn 1 năm thực hiện kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2023 theo Quyết định 456 của UBND ngày 9/3/2023, việc giải quyết thủ tục hành chính ở các cấp đã có những kết quả đáng ghi nhận với con số toàn tỉnh đã giải quyết được 387.260 hồ sơ trong năm nay.

