Tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh BHYT đối với Phòng khám Đa khoa Toàn Mỹ Hội An

H.LINH | 14/06/2023 - 07:30

BHXH Quảng Nam ban hành công văn về việc tạm dừng hoạt động khám chữa bệnh BHYT đối với Phòng khám đa khoa Toàn Mỹ Hội An (địa chỉ tại số 213, đường Tôn Đức Thắng, phường Tân An, TP.Hội An), kể từ ngày 1/6/2023 cho đến khi có thông báo mới.