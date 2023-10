(QNO) - Sau bài phản ánh "Hiểm hoạ giao thông rình rập phía nam cầu Cửa Đại" của Báo Quảng Nam đăng ngày 17/10, đến nay, hệ thống đèn chiếu sáng tại khu vực này đã được lắp đặt.

