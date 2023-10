(QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành quyết định về việc triển khai thực hiện của HĐND tỉnh Quy định chính sách hỗ trợ đối với người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công Quảng Nam và các cơ sở trợ giúp xã hội công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

