(QNO) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa trao tặng huy hiệu "Tuổi trẻ sáng tạo" cho em Đỗ Phú Quốc, học sinh lớp 12 chuyên Hóa của Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông.

