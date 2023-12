(QNO) - Hội đồng đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh vừa tổ chức đánh giá phân hạng và đánh giá công nhận lại cho các sản phẩm sau 36 tháng được công nhận. Đến nay, có 318 sản phẩm còn hạng sử dụng nhãn hiệu logo OCOP.

Your browser does not support the video tag.