(QNO) - Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành quyết định thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ xoá nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025.

