(QNO) - UBND tỉnh vừa có công văn yêu cầu Ban Điều hành hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hợp tác các cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ khởi nghiệp trung ương để xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp năm 2024.

Your browser does not support the video tag.