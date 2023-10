Chìm tàu cá ở Cù Lao Chàm, 2 ngư dân được cứu vớt an toàn

H.A | 11/10/2023 - 14:27

(QNO) - Trưa nay 11/10, Thiếu tá Văn Thanh Lộc - Đồn trưởng Đồn Biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) cho biết, một tàu cá của ngư dân Hội An khi đang đánh bắt thì bị chìm, rất may 2 ngư dân được cứu vớt an toàn.