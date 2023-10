(QNO) - Từ tháng 1/2024, trẻ em ở các xã vùng cao của tỉnh sẽ được uống 1 hộp sữa dạng lỏng 180ml mỗi ngày, 5 lần/tuần đến hết năm học 2025 - 2026.

