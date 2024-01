Bắc Trà My rộn ràng tiếng chiêng chào năm mới 2024

(QNO) - Tối 1/1, huyện Bắc Trà My tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào đón năm mới 2024 tại Khu phố đi bộ thị trấn Trà My.

Thanh niên Ca Dong hát múa mừng năm mới. Ảnh: TÚ VÂN

Mở đầu chương trình là tiết mục múa cồng chiêng của đồng bào Ca Dong ở xã Trà Bui. Những cô gái Ca Dong trong trang phục yếm đen, váy thắt đai eo trắng mộc cùng nhau múa theo nhịp chiêng, tiếng trống của già làng và thanh niên trai tráng mừng một năm mới may mắn, ấm no, hạnh phúc.

Đội cồng chiêng Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS & THPT Nước Oa cũng biểu diễn nhiều tiết mục ca ngợi quê hương, đất nước mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số tại địa phương.

Bắc Trà My hiện có 21 câu lạc bộ cồng chiêng tại thôn, tổ dân phố và trường học. Năm 2023, huyện tổ chức 9 đêm diễn văn nghệ tại Khu phố đi bộ thị trấn Trà My. Trong năm mới này tiếp tục duy trì hoạt động biểu diễn của đồng bào Co, Ca Dong, Mường, Xê Đăng, Kinh... định kỳ vào ngày 1/1 hằng tháng.