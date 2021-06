(QNO) - Chiều 14.6, nhận tin báo của quần chúng về việc phát hiện một đối tượng trộm cắp xe máy tại khu vực hồ Việt An (xã Bình Lâm, Hiệp Đức), Công an xã Bình Lâm, Bình Sơn và Công an xã Tiên Hà (Tiên Phước) phối hợp bắt được đối tượng sau gần 3 giờ đồng hồ. Công an xã Bình Lâm đang củng cố hồ sơ, bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện xử lý.

