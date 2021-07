(QNO) - Chiều 14.7, UBND phường Sơn Phong (TP.Hội An) và Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An ra mắt mô hình “Liên kết bảo đảm an ninh trật tự tại Bệnh viện Đa khoa TP.Hội An”. Hai bên sẽ phối hợp trao đổi thông tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự tại bệnh viện, chủ động phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đe dọa sức khỏe, tính mạng của nhân viên y tế, cản trở công tác khám chữa bệnh...

