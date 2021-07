(QNO) - Công an huyện Phước Sơn vừa phối hợp Hội Chữ thập đỏ huyện bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình chị Hồ Thị Hồng My (xã Phước Hòa), thuộc diện hộ nghèo, bị thiệt hại bởi thiên tai năm 2020. Tổng kinh phí xây nhà 85 triệu đồng từ nguồn hỗ trợ của Công an huyện và Hội Chữ thập đỏ huyện.

